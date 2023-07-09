Передача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США

Эксперты объяснили, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы Текст: Алёна Задорожная Джо Байден, несмотря на острую критику внутри Штатов и в Европе, все же решился на передачу кассетных боеприпасов Украине.
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