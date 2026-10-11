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В Минобороны Германии пожаловались на назначения по знакомству

В Минобороны Германии пожаловались на назначения по знакомству

Сотрудники Министерства обороны Германии выразили недовольство кадровой политикой ведомства, заявив, что при распределении должностей личные связи могут иметь больший вес, чем профессиональные заслуги .

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