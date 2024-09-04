Оперативная информация о поступлениях в Национальный публичный бюджет

Поступления в Национальный публичный бюджет (НПБ), администрируемый Государственной налоговой службой, за 8 месяцев 2024 года составили около 46,1 млрд леев, что свидетельствует об увеличении примерно на 4,9 млрд леев или на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.