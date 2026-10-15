С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Совокупный объем импорта и экспорта товаров Китая за первые три квартала 2026 года вырос на 18,8 процента в годовом выражении и достиг 39,94 трлн юаней, что составляет порядка 449 трлн рублей.