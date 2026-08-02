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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агкацев отбил удар Гнапи с пенальти за фол Жубала на Альшине в матче «Краснодар» – «Факел»

«Факел» не забил пенальти в ворота « Краснодара » в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. На 48-й минуте матча при счете 2:0 в пользу «Краснодара» Жубал на линии собственной штрафной ударил хавбека воронежцев Ильнура Альшина рукой в прыжке во время борьбы за мяч.

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