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Громадське: уникальный судостроительный завод на Украине довели до краха

Громадське: уникальный судостроительный завод на Украине довели до краха

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Черноморский судостроительный завод, располагающийся в украинском Николаеве, находится в состоянии полного краха.

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