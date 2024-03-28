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Агаларов: окончательного решения по восстановлению "Крокуса" пока нет

Агаларов: окончательного решения по восстановлению "Крокуса" пока нет

ТАСС/AP/ Окончательного решения по восстановлению разрушенного во время теракта "Крокус Сити Холла" пока нет, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов, чьи слова приводит РИА Новости.

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