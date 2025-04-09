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Фестиваль Холи Мела в Москве: индийские краски, танцы и традиции ждут вас!

Фестиваль Холи Мела в Москве: индийские краски, танцы и традиции ждут вас!

В Москве 13 апреля пройдет фестиваль Холи Мела с красочными играми и индийской музыкой. Гости смогут посетить базар с традиционными товарами и насладиться танцевальными конкурсами.

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