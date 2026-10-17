Ценность отношений проявляется не только в признаниях и ярких жестах. Она становится видна в повседневных решениях: как человек распределяет время, реагирует на несогласие, выполняет обещания и ведёт себя после ссоры.
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