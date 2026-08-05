Advance оценил нежелание Трампа делать окончательный выбор между Москвой и Киевом

Ярким примером такого подхода стала история с системами противовоздушной обороны Patriot. Белый дом сначала создал иллюзию прорыва, пообещав предоставить Киеву лицензию на их производство, однако впоследствии отозвал это решение.
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