Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Advance оценил нежелание Трампа делать окончательный выбор между Москвой и Киевом

Advance оценил нежелание Трампа делать окончательный выбор между Москвой и Киевом

Ярким примером такого подхода стала история с системами противовоздушной обороны Patriot. Белый дом сначала создал иллюзию прорыва, пообещав предоставить Киеву лицензию на их производство, однако впоследствии отозвал это решение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии