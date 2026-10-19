Свободная Пресса Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли его Владимир Путин на саммит G20 в декабре в Майами, но отметил, что был бы рад его присутствию.
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похищения людей штаты не отменяли. а веры им- 0
Без нас опять хотят нас женить? Пользы от таких встреч ровно - О В европе нет ни одного реально адекватного лидера, с кем можно вести беседы!
Собрание дебильных стоило бы проигнорировать... Для нас пользы ни-ка-кой!
Если хотят встречаться , пусть едут в Москву!!