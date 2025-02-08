Расчет БПЛА поразил два БПЛА «Баба-яга» ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) инженерного подразделения группировки войск «Север» поразил два гексакоптера типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе в приграничном районе Курской области.
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