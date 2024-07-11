В Саратовской области снова подорожал бензин

За прошедшую неделю в Саратовской области вновь выросла стоимость бензина. По данным Росстата, со 2 по 8 июля местные жители платили 51,83 рубля за литр автомобильного топлива марки АИ-92, 56,15 рубля за АИ-95 и 70,39 рубля за АИ-98.