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В Саратовской области снова подорожал бензин

В Саратовской области снова подорожал бензин

За прошедшую неделю в Саратовской области вновь выросла стоимость бензина. По данным Росстата, со 2 по 8 июля местные жители платили 51,83 рубля за литр автомобильного топлива марки АИ-92, 56,15 рубля за АИ-95 и 70,39 рубля за АИ-98.

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