Жак Гийемэн: Как Голливуд украл у русских их победу над нацистской Германией

ВС

Даа, конечно, если бы не союзники Сталин бы никогда не одержал победу над гитлеровской Германией. Но здесь есть одно НО! Не хотят союзнички вспомнить как они "громили" немцев в Нормандии, как просили Сталина начать наступление раньше срока, чтобы спасти англичан и американцев в Нормандии. Известно, что наши союзники высадились в Нормандии 6 июня 1944 г. и с тяжелыми боями захватили плацдарм южнее Кана, Комона, Сен-Ло, Лессе и далее продвинуться не смогли. Потеряв 122 тысячи человек, они остановились. Фельдмаршал Монтгомери потерял весь цвет своей танковой армии, так и не взяв его. Уинстон Черчилль обратился к И.В. Сталину с просьбой о помощи. В ответ советские войска начали значительно раньше срока операцию «Багратион» и Прибалтийскую тратегическую наступательную операцию. В результате было разгромлено 29 дивизий группы армий «Север». Натиск фашистских войск в Нормандии был ослаблен. Тем не менее союзники понесли крупное поражение от танковых частей противника в Арденнах. Для союзников создалась ситуация нового Дюнкерка, но наступление советских армий в Прибалтике спасло их. Так союзники победили Гитлера и внесли решающий вклад в общую победу. А СССР вроде как бы и не воевал.