Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Жак Гийемэн: Как Голливуд украл у русских их победу над нацистской Германией

Жак Гийемэн: Как Голливуд украл у русских их победу над нацистской Германией

Mike1975   Генерал Делавард даёт нам чрезвычайно полезную ссылку, которую я приглашаю вас прочитать, поскольку она раскрывает силу пропаганды, воздействующей на умы, когда информация распространяется односторонне.

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Комментарии
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ВС
Даа, конечно, если бы не союзники Сталин бы никогда не одержал победу над гитлеровской Германией. Но здесь есть одно НО! Не хотят союзнички вспомнить как они &quot;громили&quot; немцев в Нормандии, как просили Сталина начать наступление раньше срока, чтобы спасти англичан и американцев в Нормандии. Известно, что наши союзники высадились в Нормандии 6 июня 1944 г. и с тяжелыми боями захватили плацдарм южнее Кана, Комона, Сен-Ло, Лессе и далее продвинуться не смогли. Потеряв 122 тысячи человек, они остановились. Фельдмаршал Монтгомери потерял весь цвет своей танковой армии, так и не взяв его. Уинстон Черчилль обратился к И.В. Сталину с просьбой о помощи. В ответ советские войска начали значительно раньше срока операцию «Багратион» и Прибалтийскую тратегическую наступательную операцию. В результате было разгромлено 29 дивизий группы армий «Север». Натиск фашистских войск в Нормандии был ослаблен. Тем не менее союзники понесли крупное поражение от танковых частей противника в Арденнах. Для союзников создалась ситуация нового Дюнкерка, но наступление советских армий в Прибалтике спасло их. Так союзники победили Гитлера и внесли решающий вклад в общую победу. А СССР вроде как бы и не воевал.
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9 час.
Eduard
И без союзников мы бы победили.На сколько миллиардов Украине сейчас не дают,а она тонет.Это доказывает вашу чушь!
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4 час.
Eduard
А Нормандия на ловушку от МУС похожа! Если туда от России отправлять,то точно не Путина,а какого-нибудь дворника!
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4 час.

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