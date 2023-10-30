Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви

Только что у Эвелина вышла песня с пометкой "16+" на стихи Михаила Гуцериева "Любовь без секса". Может, для Бледанс это что-то биографическое? "Я пою про то, что любовь без секса – канитель, – заверила звезда.
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