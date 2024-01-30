Возобновить поддержку БАПОР призвали 20 гуманитарных организаций

В 20 гуманитарных организациях, включая Save the Children, "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC), и международную организацию по борьбе с неравенством Oxfam, призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).