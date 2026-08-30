Китай выделил $18 млн на спасение пострадавших от оползня в Тибете

В уезде Гьиронг Тибетского автономного района после оползня 26 августа пропали без вести 546 человек, включая 261 иностранца.
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