Академик РАН Владимир Бычков: в Москве существует опасность появления шаровых молний

Лето в Москве — время не только солнца и тепла, но и частых гроз. С каждым годом грозы становятся все более интенсивными, что, как утверждает ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАН и глава совета по шаровой молнии Владимир Бычков, повышает вероятность появления шаровой молнии.