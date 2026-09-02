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Свищев: рабоникам положен оплачиваемый отгул при прохождении диспансеризации

Свищев: рабоникам положен оплачиваемый отгул при прохождении диспансеризации

Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев.

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