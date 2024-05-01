Задержанный свердловский замминистра ведал подготовкой к зиме и числился в «тунгусовских» рядах

Задержанный по делу о взятке один из четырех заместителей министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын отвечал за финансовоемкое направление подготовки объектов к зиме, реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» и повышение энергоэффективности региона.