Записки ветерана: По имеющейся в нашем распоряжении информации, 03.10.2024 кандидат в муниципальные депутаты г. Ялта (на фото) вместе со своим отцом избили ветерана СВО, участника обороны Работино, дв

По имеющейся в нашем распоряжении информации, 03.10.2024 кандидат в муниципальные депутаты г. Ялта (на фото) вместе со своим отцом избили ветерана СВО, участника обороны Работино, дважды награжденного государственными наградами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии