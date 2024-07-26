По мутно-розовой Сене заставили плыть всех. Чем запомнилось открытие Олимпиады в Париже

В Париже официально открылись Олимпийские игры. Вместо красивой церемонии французы заставили всех участников плыть по мутной Сене, украшенной розовыми плакатами, под дождём.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Вот это бомба!". Неожиданное требование Путина к госкомпаниям затронет Урал, Сибирь и Дальний Восток
- Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
- Русский удар по бункеру в Одессе: Потери огромные, британцы выдвинули требования Зеленскому. Паника нарастает
Свежие комментарии