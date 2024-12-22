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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Зубов о 4:3 с «Авангардом»: «При 1:3 «Лада» не сложила руки, гнула свою линию, играла с позиции силы. В команде хороший микроклимат»

«Нас очень сильно порадовала эта победа, так как вокруг «Лады» много непонятного витает в прессе, в комментариях.

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