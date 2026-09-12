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Медицинская Россия

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Онкологическая помощь в ОМС: уровни маршрутизации и документы

Для чего нужен этот материал Маршрутизация пациента с подозрением на злокачественное новообразование или с установленным диагнозом — не отдельная «услуга ОМС», а управляемая последовательность действий медицинских организаций в рамках территориальной программы и действующего порядка оказания помощи.

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