Онкологическая помощь в ОМС: уровни маршрутизации и документы

Для чего нужен этот материал Маршрутизация пациента с подозрением на злокачественное новообразование или с установленным диагнозом — не отдельная «услуга ОМС», а управляемая последовательность действий медицинских организаций в рамках территориальной программы и действующего порядка оказания помощи.