Онкологическая помощь в ОМС: уровни маршрутизации и документы

Для чего нужен этот материал Маршрутизация пациента с подозрением на злокачественное новообразование или с установленным диагнозом — не отдельная «услуга ОМС», а управляемая последовательность действий медицинских организаций в рамках территориальной программы и действующего порядка оказания помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Иркутске женщин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым