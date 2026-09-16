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Нижегородская правда

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Экономист Орлова назвала нереалистичным повышение пенсии до 50 тысяч рублей

Повышение минимальной страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей в настоящее время представляется экономически нецелесообразным из-за значительного увеличения расходов пенсионного бюджета.

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