Россия стремится к завершению конфликта на Украине: Путин

Президент РФ Владимир Путин высказался о перспективах завершения украинского конфликта. По словам главы государства, сейчас текущая ситуация остается неопределенной, однако, Россия готова к окончанию вооруженного конфликта.
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