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ФНС реализовала возможность онлайн-подачи заявления на трансформацию ИИС

В личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) теперь можно подать уведомление о трансформации своих старых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-1 или ИИС-2) в новые ИИС-3, свидетельствуют данные сайта, первыми на это обратили внимание «РБК Инвестиции».

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