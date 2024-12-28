ФНС реализовала возможность онлайн-подачи заявления на трансформацию ИИС

В личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) теперь можно подать уведомление о трансформации своих старых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-1 или ИИС-2) в новые ИИС-3, свидетельствуют данные сайта, первыми на это обратили внимание «РБК Инвестиции».