Zeit: Бербок просидела четверть часа в укрытии в ходе визита в Одессу

Global Look Press/Blank/dpa Глава МИД Германии Анналена Бербок, посетившая 24 февраля с необъявленным по соображениям безопасности визитом Одессу, была вынуждена провести в укрытии около четверти часа из-за воздушной тревоги.
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