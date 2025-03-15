В России задержали более 40 наркодилеров, которые легализовали 10 миллиардов рублей

Злоумышленникам вменяют более 50 преступленийСледователи задержали семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества, которое легализовывало доходы от наркобизнеса на 10 миллиардов рублей в нескольких регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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