Анастасия Приходько: «Если при СССР мы были едины, почему „Ирония судьбы“ принадлежит Москве?»

ИИ

Иван Иванов

Да,правильно.Как долги отдавать за весь СССР так это должна Россия,ведь она преемница,а как все остальное,ведь мы были вместе.Вот в этом и вся сущность, бывших стран,бывшего великого государства,где главную роль играла Россия.