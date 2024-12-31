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Анастасия Приходько: «Если при СССР мы были едины, почему „Ирония судьбы“ принадлежит Москве?»

Анастасия Приходько: «Если при СССР мы были едины, почему „Ирония судьбы“ принадлежит Москве?»

Анастасия Приходько оборвала все связи с Россией еще в 2014 году. С тех пор певица активно поддерживает родную Украину.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Потому, что Россия наследница СССР.
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16 час.
ИИ
Иван Иванов
Да,правильно.Как долги отдавать за весь СССР так это должна Россия,ведь она преемница,а как все остальное,ведь мы были вместе.Вот в этом и вся сущность, бывших стран,бывшего великого государства,где главную роль играла Россия.
Ответить
7 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
👍
Ответить
38 мин.

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