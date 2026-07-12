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Реальная история «Ворошиловского стрелка»: почему вместо пожилого мстителя на курок нажал 21-летний десантник

Реальная история «Ворошиловского стрелка»: почему вместо пожилого мстителя на курок нажал 21-летний десантник

Фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» запомнился миллионам зрителей образом пожилого мстителя в исполнении Михаила Ульянова.

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