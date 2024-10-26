LEON Вторая лига Б. «Астрахань» принимает «Севастополь», «Рубин» Ялта против «Дружбы»

LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 1 31-й тур Астрахань – Севастополь Дата проведения 26 октября, 13:00, «Stadion imeni Kolosova» Онлайн матча Строитель Каменск-Шахтинский – Нарт Черкесск Дата проведения 26 октября, 14:00, «Novokolor Arena» Онлайн матча Кубань Холдинг – Победа Хасавюрт Дата проведения 26 октября, 14:00, «Stadion Urozhay» Онлайн матча Рубин Ялта – Дружба Дата проведения 26 октября, 15:00, «Stadion Avanhard» Онлайн матча Ростов-2 – Биолог Дата проведения 26 октября, 15:00, «Олимп-2» Онлайн матча Алания Владикавказ-2 – Ангушт Дата проведения 26 октября, 15:00, «Stadion Akademii Fk Alaniya» Онлайн матча Динамо-2 Махачкала – Спартак Нальчик Дата проведения 27 октября, 14:00, «Stadion Trud» Онлайн матча Форте – Легион-Динамо Дата проведения 28 октября, 16:00, «Forte Arena Taganrog» Онлайн матча Группа 2 29-й тур Звезда СПб – Леон Сатурн Дата проведения 26 октября, 15:00, «Stadion Nova Arena» Онлайн матча Енисей-2 – Торпедо Владимир Дата проведения 27 октября, 10:00, «Футбол-арена Енисей» Онлайн матча Знамя Труда – Динамо СПб Дата проведения 27 октября, 14:00, «Sportkompleks Znamja Truda» Онлайн матча Зенит-2 – Иркутск Дата проведения 27 октября, 14:00, «Stadion SDYuShOR Smena» Онлайн матча ФК Тверь – Спартак-2 Дата проведения 27 октября, 14:00, «Stadion Junost'» Онлайн матча Луки-Энергия – Динамо Вологда Дата проведения 27 октября, 16:00, «Stadion Ekspress» Онлайн матча Балтика БФУ – Чертаново Дата проведения 27 октября, 16:30, «Балтика» Онлайн матча Родина-М – Динамо-2 Москва Дата проведения 28 октября, 15:00, «Родина» Онлайн матча Группа 3 29-й тур Композит – Космос Дата проведения 26 октября, 15:00, «Sportkompleks Znamja Truda» Онлайн матча СКА-Хабаровск-2 – Квант Дата проведения 27 октября, 07:00, «им.
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