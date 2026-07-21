Лавров на встрече с коллегой из Лаоса высоко оценил отношения двух стран

МАНИЛА /Филиппины/, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом дал высокую оценку отношениям между Москвой и Вьентьяном и указал на регулярный характер двусторонних контактов.