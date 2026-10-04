The US Doesn't Have An Oil Problem - It Has A Refinery Problem One of the enduring weaknesses of the modern US economy is the lack of redundancy.
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