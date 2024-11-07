Что случилось ночью, 7 ноября 2024 года

Вице-президент США Камала Харрис, принимавшая участие в выборах президента в качестве кандидата от демократов, сообщила, что признает поражение и уже поздравила своего соперника республиканца Дональда Трампа с победой, пообещав мирную передачу власти.
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