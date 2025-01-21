Трамп заявил, что другие страны больше не смогут извлекать выгоду за счет США

Политик ранее критиковал из-за этого предыдущую администрацию Белого дома Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом другие страны больше не смогут извлекать выгоду за счет США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии