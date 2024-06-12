Минобороны сообщило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

Стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, личный состав Ленинградского военного округа отрабатывает задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
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