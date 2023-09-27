Денис Дергунов: «Столь значимых памятников в Дзержинске не возводили с советских времен»

На площади Узловой в Дзержинске сегодня было демонтировано здание бывшей диспетчерской. После сноса аварийного неэксплуатируемого строения площадью 81 квадратный метр на полигон было вывезено более 250 кубометров строительных отходов.
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