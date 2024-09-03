Карл X: забытый обряд или конец долгого Средневековья

Франция: год расставания с прошлым В статье «Греческий вопрос в европейском концерте» мы остановились на окончательной потере Портой Эллады в 1830, от чего выиграли, если рассуждать с точки зрения сиюминутной перспективы, три великие державы, разгромившие османо-египетский флот в Наваринском сражении.