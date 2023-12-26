Процессоры Huawei HiSilicon заняли пятое место по популярности в мире, несмотря на санкции

Способность китайских производителей выпускать 7-нм процессоры стала откровением для американских властей, а появление на китайском рынке в начале осени смартфонов Huawei серии Mate 60 подстегнуло интерес покупателей к продукции этой марки.
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