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Военное обозрение

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Песков: военные инструкторы из разных стран мира на Украине принимают участие в боях на стороне ВСУ

Песков: военные инструкторы из разных стран мира на Украине принимают участие в боях на стороне ВСУ

Западные союзники киевского режима, а таковых насчитывается порядка пятидесяти стран, особо не скрывают своей прямой вовлеченности в конфликт на Украине на стороне ВСУ.

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