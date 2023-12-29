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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер – о бое Емельяненко и Харитонова: «Поединок возможен, нужно лишь найти площадку»

«Возможен ли их поединок? Почему нет? Вполне возможен бой Александра Емельяненко и Сергей Харитонова.

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