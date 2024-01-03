Группировку серийных мошенников задержали в Курской области

Оперативники УМВД России по Курской области совместно с коллегами из Ханты-Мансийска и сотрудниками Росгвардии задержали пять человек, подозреваемых в совершении серии мошенничеств в разных регионах страны.
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