Ян Цапник высказался о коллегах, увлечённых пластическими операциями: «Это очень странно»

57‑летний Ян Цапник поделился мыслями о стремлении коллег к вечной молодости. В беседе с журналистами на премьере нового полнометражного фильма, артист откровенно рассказал о своём отношении к пластической хирургии.
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