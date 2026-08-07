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Всё о женщинах

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Ян Цапник высказался о коллегах, увлечённых пластическими операциями: «Это очень странно»

Ян Цапник высказался о коллегах, увлечённых пластическими операциями: «Это очень странно»

57‑летний Ян Цапник поделился мыслями о стремлении коллег к вечной молодости. В беседе с журналистами на премьере нового полнометражного фильма, артист откровенно рассказал о своём отношении к пластической хирургии.

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