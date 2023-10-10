Bloomberg: Израиль начал газовый шантаж Европы

Эскалация конфликта с палестинским движением ХАМАС совершенно невыгодна Израилю. Она разрушает не только политические соглашения с соседями и надежды на долгосрочный мир, но также финансово-экономические перспективы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии