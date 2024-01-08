Россия стала мировым лидером по импорту мандаринов

Россия занимает первое место в мире по импорту мандаринов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 9 месяцев 2023 года мировой объем мандаринового импорта превысил 1,8 млн тонн, на долю России пришлось 406 тысяч тонн, или почти 23%.