Ученики миллеровского лицея №7 приняли активное участие в ярмарке рабочих мест

Каждый класс побывали на онлайн-экскурсиях в училищах, техникумах, вузах нашей области. В результате этих мероприятий расширились знания о самых различных специальностях, которые можно получить в этих образовательных учреждениях.
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