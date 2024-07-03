# Чернильница Друзья, сегодня довольно любопытная история в которой хочется не столько рассказать о диаспорах и разнообразных решалах, сколько задаться вопросом.
Решалы от диаспоры приехали даже в больницу, лишь бы отмазать земляка
Комментарии
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Павел Ильин
Ужесточать закон надо и смертную казнь возвращать. В гос думе и совете федерации из себя гуманистов корчат, а страдают обыкновенные граждане. Зачем они вообще нужны в таеом колличестве?
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6 час.
виктор климахин
ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК ИСЛАМИСТОВ БАСМАЧЕЙ С ИХНИМИ ДЕТЬМИ ЖЕНАМИ УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИСТАНА И ТАМ
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Закрыть границы надо было давно!!! И не пускать кого попало в Россию..!!!
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2 час.
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