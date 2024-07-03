Решалы от диаспоры приехали даже в больницу, лишь бы отмазать земляка

Павел Ильин Ужесточать закон надо и смертную казнь возвращать. В гос думе и совете федерации из себя гуманистов корчат, а страдают обыкновенные граждане. Зачем они вообще нужны в таеом колличестве?

виктор климахин ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК ИСЛАМИСТОВ БАСМАЧЕЙ С ИХНИМИ ДЕТЬМИ ЖЕНАМИ УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИСТАНА И ТАМ