Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Решалы от диаспоры приехали даже в больницу, лишь бы отмазать земляка

Решалы от диаспоры приехали даже в больницу, лишь бы отмазать земляка

# Чернильница   Друзья, сегодня довольно любопытная история в которой хочется не столько рассказать о диаспорах и разнообразных решалах, сколько задаться вопросом.

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Комментарии
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Павел Ильин
Ужесточать закон надо и смертную казнь возвращать. В гос думе и совете федерации из себя гуманистов корчат, а страдают обыкновенные граждане. Зачем они вообще нужны в таеом колличестве?
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