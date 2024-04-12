Программу празднования 79-ой годовщины Победы представили в Новосибирске

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, не ограничатся только 9 мая.Оркомитет "Победа" в Новосибирске представил программу мероприятий, приуроченных к празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.