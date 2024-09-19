Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

Несмотря на фантастически теплую осень, холода наступят уже скоро. А потому аккумуляторной батарее, привыкшей с легкостью проворачивать коленвал в теплом жидком масле, с похолоданием придется напрягаться больше.
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